«Неудачно спикировал»: новосибирцы спасли стрижа, застрявшего под крышей двухэтажного дома

Стриж застрял под крышей дома. Фото: Ольга Скакалина

Новосибирцы спасли стрижа, застрявшего под крышей двухэтажного дома на улице Новоморской в Советском районе города. Птица беспомощно хлопала крыльями и не могла взлететь. Это произошло утром 8 июня. Подробности КП-Новосибирск рассказала Ольга Скакалина. Именно она вместе с мужем освободила стрижа из западни, в которую он случайно попал.

Новосибирцам пришлось привязать к швабре палку, чтоб освободить птицу из плена. Фото: Ольга Скакалина

— Это было трудно, но мы справились! Я услышала шелест крыльев, когда проходила мимо. Подняла голову, а он трепыхается. Стали думать, как ему помочь. На крышу залезать опасно. Муж достал лестницу, соединил швабру и еще две палки скотчем. Залез на лестницу, дотянулся до веревки, в которой запутался стриж, и смог оборвать веревку. Стриж улетел. Они носятся тут как сумасшедшие, наверное, неудачно спикировал и застрял, — рассказала КП-Новосибирск Ольга.

Со слов сибирячки, пернатому повезло, что он застрял под крышей двухэтажного дома, а не высотки, иначе спасти его было б гораздо сложнее.

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