Новосибирские полицейские ищут водителя «Газели», который предлагал ребенку попробовать странное вещество.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Жители Советского района Новосибирска стали распространять данные о том, что по городу ездит подозрительная белая «ГАЗель» и заманивает детей в машину. Тревожные сообщения облетели родительские чаты накануне, 7 июня. В ГУ МВД по Новосибирской области прокомментировали информацию об этом.
— В понедельник, 7 июня, в полицию обратилась жительница Советского района: она заявила, что неизвестный мужчина на автомобиле приставал к ее ребенку, предлагая ему неизвестное вещество. Тот в свою очередь отказался и убежал, — уточнили в ведомстве.
Полицейские добавили, по факту инцидента проводится проверка. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.
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