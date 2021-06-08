Новосибирские полицейские ищут водителя «Газели», который предлагал ребенку попробовать странное вещество. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Жители Советского района Новосибирска стали распространять данные о том, что по городу ездит подозрительная белая «ГАЗель» и заманивает детей в машину. Тревожные сообщения облетели родительские чаты накануне, 7 июня. В ГУ МВД по Новосибирской области прокомментировали информацию об этом.

— В понедельник, 7 июня, в полицию обратилась жительница Советского района: она заявила, что неизвестный мужчина на автомобиле приставал к ее ребенку, предлагая ему неизвестное вещество. Тот в свою очередь отказался и убежал, — уточнили в ведомстве.

Полицейские добавили, по факту инцидента проводится проверка. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.

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