Новосибирцы с собакой застряли на острове среди Катуни

Новосибирцы вместе с собакой застряли на острове среди Катуни. Фото: ГУ МЧС по Республике Алтай

Новосибирцы, отдыхающие на Алтае, попали в непростую ситуацию. Они в прямом смысле слова оказались отрезаны от мира. В 15 километрах от села Чемал туристы вместе с собакой застряли на острове в реке Катунь. Чтобы добраться до берега им пришлось обратиться в службу «112». Подробности рассказали в ГУ МЧС по Республике Алтай.

— Они отдыхали в этом месте уже три дня, ночью поднялась вода и самостоятельно переправиться на берег они не могли, просили о помощи. В 22:20 туристов эвакуировали. Состояние здоровья людей было удовлетворительным, в медицинской помощи они не нуждались, — рассказали в МЧС по Республике Алтай.

Для того, чтобы доставить туристов на берег местный предприниматель предоставил рафт — специальное плавательной средство.

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