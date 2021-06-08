«Огонь охватил полностью»: в Новосибирске во дворе дома сгорел припаркованный автомобиль

В Новосибирске во дворе дома сгорел припаркованный автомобиль. Фото: "АСТ-54".

В ночь на вторник, 8 июня, на улице Петухова в Новосибирске загорелся автомобиль. Машина вспыхнула во дворе дома № 95/1. Фотографии с места ЧП появились в соцсети.

— Огонь быстро охватил подкапотное пространство, а затем и весь автомобиль, — написал автор сообщения, опубликованного в группе «АСТ-54».

На кадрах к посту видно, что к прибытию огнеборцев машина горела открытым пламенем. По данным ГУ МЧС по Новосибирской области, пожар удалось оперативно ликвидировать.

— Вызов на место поступил в 01:24. Примерно через полчаса, в 2 часа ночи, пожар был полностью потушен. В ликвидации возгорания участвовали 2 единицы техники и 8 огнеборцев, — уточнили в ведомстве.

Что стало причиной ЧП, установят дознаватели МЧС. Также известно, что владельцы автомобиля написали заявление в полицию.

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