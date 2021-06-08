Пробки в Новосибирске на утро 8 июня 2021 года: по Станционной не проехать

Рассказываем про пробки в Новосибирске на утро 8 июня 2021. Фото: Влад КОМЯКОВ

Пробки в Новосибирске на утро 8 июня 2021 года: по улице Станционной не проехать — здесь образовался крупный затор. Также движение затруднено по улицам Невельского и Широкой. Об этом сообщает «2ГИС».

В пробках стоят водители на площади Труда, площади Райсовета и улице Ватутина. Сложно проехать по улицам Станиславского, Котовского и Титова. Затруднено движение по улицам Немировича-Данченко и Сибиряков-Гвардейцев. Кроме того, сложно проехать по улицам Покрышкина и Блюхера.

На правом берегу города водители стоят в пробках на улицах Большевистская, Кирова, Грибоедова и Никитина. Сложно проехать по улицам Бориса Богаткова и Фрунзе.

По информации «2ГИС», уровень пробок в Новосибирске на утро вторника, 8 июня, составил 5 баллов.

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