«Он скулил на всю улицу»: сибирячка ищет водителя, сбившего ее породистую собаку

Сибирячка ищет водителя, сбившего ее породистую собаку. Фото: предоставлено Марией Мальцевой.

В Новосибирске на улице Новоморская, 12 водитель «Тойоты» сбил собаку породы йоркширский терьер. По словам хозяйки, он видел, что наехал на животное, но предпочел скрыться с места ЧП. Теперь владельцы пса хотят найти виновника.

— Все произошло в воскресенье, 6 июня, примерно в 8 вечера. Мы гуляли с собакой, он обычно всегда у нас на поводке. А в тот день шли с дамбы и решили ненадолго отпустить — в результате Джонни увидел других собак и побежал к ним, мы среагировать не успели. Он выбежал на дорогу, где его сбила «Тойота» белого цвета. Как говорят очевидцы, водитель видел собаку, но не сделал ничего, чтобы избежать столкновения. Он сперва притормозил, а потом как специально наехал. И сразу же скрылся с места аварии. Мы, прибежав на место, ничего толком не запомнили, были в шоке. Сразу кинулись к собаке — он скулил на всю улицу, — рассказала КП-Новосибирск хозяйка йоркширского терьера Мария Мальцева.

После случившегося владельцы пса вызвали инспекторов ДПС. В полиции убеждали не оформлять ДТП, но после настойчивости потерпевшей стороны все-таки согласились.

— Они просто давили на то, что якобы это моя вина и чего я могу хотеть от водителя. На это я ответила, что планирую, как минимум, найти его. А дальше уже будет видно. За то, что он скрылся с места аварии, его нужно наказать. Тем более свидетели видели, как он проехал по нашей собаке, возможно, специально, — добавила сибирячка.

Женщина показала Джонни ветеринару. Собаке диагностировали разрыв коленной связки на правой лапе. Сейчас ей нужна операция стоимостью 15 тысяч рублей.

Сибирячка просит откликнуться свидетелей аварии. Всем, кому что-то известно о происшествии, можно позвонить по телефону Марии - 8- 913-003-00-32.

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