Погода в Новосибирске на 8 июня 2021 года: в городе подует северный ветер

В городе будет дуть северный ветер.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Погода в Новосибирске на 8 июня 2021 года будет жаркой, но не смотря на это прохладной из-за северного ветра. Днем столбики термометров покажут +27...+29 градусов, а ближе к ночи похолодает до +8...+10 градусов.
— Ветер подует северный со скоростью от 5 до 10 метров в секунду. Местами порывы будут усиливаться до 15 метров в секунду, — общают синоптики Западно-Сибирского Гидрометцентра. — В Новосибирской области ожидаются дожди, а столбики термометров поднимутся до +25...+30 градусов.
По данным сайта «Яндекс. Погода» весь день в городе будет светить солнце. Температура воздуха составит +25...+27 градусов, а к ночи она опустится до +8...+15 градусов. Ветер будет дуть юго-западный со сменой на северный со скоростью до 4 метров в секунду. Атмосферное давление составит 741-745 миллиметров ртутного столба.
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