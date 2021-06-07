39-летний мужчина поехал на заработки в Кемерово и пропал: его видели в Новосибирске

Волонтеры разыскивают без вести пропавшего 39-летнего Андраника Ашоти Сукиасяна. Фото: "ЛизаАлерт"

Волонтеры разыскивают без вести пропавшего 39-летнего Андраника Ашоти Сукиасяна. Мужчина ехал на работу в Кемерово, но до туда так и не добрался. Поисковикам удалось выяснить, что какое-то время он находился в Новосибирске. Однако, зачем мужчине потребовалось заезжать в этот город — неизвестно.

— Приметы: рост 175 сантиметров, худощавое телосложение, темно-русые волосы с сединой, карие глаза, — сообщается в ориентировке поискового отряда «ЛизаАлерт». — Во что мужчина был одет в день своего исчезновения — неизвестно.

Если вам известно что-нибудь о том, где сейчас может находиться Андраник Сукиасян или вы просто видели его на улице, сразу же сообщите об этом волонтерам по номеру телефона 8-800-700-54-52 или в полицию по единому номеру 112.

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