МТС и правительство Новосибирской области хотят вместе развивать технологии искусственного интеллекта

Александр Ханин, член Правления МТС, вице-президент по искусственному интеллекту, руководитель Центра искусственного интеллекта и Губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Фото предоставлено компанией МТС.

Подписание состоялось в рамках Петербургского международного экономического форума, рассказал в своем аккаунте директор МТС в новосибирской области Александр Соловенчук.

В Новосибирске будет создан инновационный кластер технологий искусственного интеллекта. Кластер объединит ученых НГУ и СО РАН, специалистов «МТС ИИ», производителей ИТ-оборудования, изобретателей и предпринимательские команды. Совместная деятельность участников кластера предполагает фундаментальные исследования компьютерного зрения, обработки естественного языка и периферийных вычислений.

- Правительство Новосибирской области находится в давних партнёрских отношениях с компанией МТС и ведёт много совместных проектов. Мы на этом не останавливаемся, постоянно находимся в поиске новых точек соприкосновения, общих интересов, и развитие искусственного интеллекта сегодня - одно из важнейших направлений работы. У нашего региона в этой сфере есть серьёзные компетенции, - подчеркнул Губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Фото предоставлено компанией МТС.

Новосибирская область - один их ключевых инновационных регионов России с огромным потенциалом для проведения научных и технологических разработок мирового значения. Создание ИИ-кластера, работающего по принципу открытости, также обеспечит возможность профильной подготовки студентов новосибирских вузов.

- В планах создать замечательную и весьма продуктивную коллаборацию бизнеса и академической среды. Базой инновационного кластера станет филиал компании «МТС ИИ» в Новосибирске - откроем его до конца 2021 года. Специалисты отделения также займутся практическими разработками человеко-машинных интерфейсов и систем для управления умными городами, - пишет Александр Соловенчук.