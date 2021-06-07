В Новосибирске провели соревнования по гимнастике, чтобы поддержать детей с онкологией

Виталий Новоселов помог организовать благотворительные соревнования в помощь детям с онкологией. Фото: Евгений КОЧКИН

Центр художественной гимнастики «Пантера» обратился к Виталию Новоселову с просьбой в организации необычного мероприятия - благотворительных соревнований. Совместно с Федерацией Новосибирской области по художественной гимнастике решено было провести соревнования в помощь детям с онкологией.

Юные гимнастки покорили судей и гостей соревнования. Фото: Евгений КОЧКИН

Виталий Новоселов откликнулся на просьбу, помог со всеми организационными вопросами: договорился о месте проведения, наградной продукции, информационной поддержке.

Соревнования в итоге прошли 6 июня в 214-й школе Первомайского района, где юные гимнастки в возрасте от 6 до 14 лет продемонстрировали мастерство и грацию. Благотворительные соревнования планируют сделать ежегодными, чтобы это стало доброй традицией.

Подобные благотворительные соревнования решили сделать ежегодными. Фото: Евгений КОЧКИН

Гости мероприятия - руководитель благотворительного фонда «Защити жизнь» Евгения Голоядова, президент Федерации по художественной гимнастике Вера Бахмутова и кандидат в депутаты Государственной думы РФ Виталий Новоселов - отметили не только красоту, но и высокое социальное значение этого события.

- Я всегда поддерживал и поддерживаю такие социальные проекты. Мы стараемся оказывать любую помощь, которая нам сейчас доступна. Такие мероприятия нельзя оставлять без внимания. Мы приложим все усилия, чтобы эти соревнования стали традиционными и проводились ежегодно, - прокомментировал Виталий Новоселов.