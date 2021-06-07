В Новосибирске водитель без прав сбил 8-летнего мальчика

В Новосибирске водитель без прав сбил ребенка пешеходном переходе. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

В Новосибирске водитель без прав сбил ребенка пешеходном переходе. Мальчика доставили в больницу.

— Днем, 7 июня, около трех часов дня 21-летний водитель автомобиля «Субару Легаси» ехал по улице Гоголя со стороны улицы Мичурина в сторону улицы Семьи Шамшаных. На пересечении с улицей Каменская, на регулируемом пешеходном переходе, он сбил 8-летнего мальчика.

Пострадавшего ребенка с травмами ног доставили в больницу. Известно, что за руль сибиряк сел без прав. На месте работал экипаж ГИБДД.

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