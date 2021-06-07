«Как сквозь землю провалились»: сибирячка ищет лошадей, загадочно пропавших из загона

Сибирячка ищет лошадей, пропавших из загона. Фото: Татьяна Абрамова.

В поселке Университетский, что под Новосибирском, пропали две лошади — Милка и Долька. Животные, живущие при частном доме, исчезли при странных обстоятельствах еще 24 мая. С тех пор хозяева не оставляют надежды найти их, однако пока попытки не принесли результата. Об этом КП-Новосибирск рассказала хозяйка лошадей, Татьяна Абрамова.

— Лошади у нас жили около 5 лет, паслись под электрической изгородью, электропастухом, никогда не исчезали, не убегали. В то утро муж пошел к ним, чтобы покормить, а лошадей в загоне не было. До сих пор не понимаем, ушли они сами или им все же кто-то помог. Сама калитка была закрыта, правда не на ключ. Если они раньше и выходили за пределы загона, то всегда находились рядом с домом, в поле зрения, в этот же раз все получилось иначе. Мы сразу же отправились на поиски: опрашивали людей из всех близлежащих населенных пунктов, обыскали все вокруг. Так доехали и до Тальменки: там трактористы сказали нам, что видели в поле похожих лошадей. Мы проверили и в этом месте наткнулись на следы, но самих животных найти не получилось. Выходит, последний раз их могли видеть неделю назад, а после все, следы теряются. Сейчас мы не перестаем опрашивать местных жителей, даже запускали дроны, чтобы рассмотреть окрестности — все безрезультатно. Обычно, если лошади убегают, они стараются прибиться к какому-нибудь стаду, а наши же, как сквозь землю провалились. Есть вероятность, что их кто-то, конечно забрал себе. Если что, лошадки чипированные и мы сможем их идентифицировать. Заявление в полицию написано, однако там говорят, шансы, что мы найдем Милку и Дольку, ничтожно малы. Но мы пока надежды не теряем, — поделилась сибирячка.

По словам Татьяны, одна из лошадей, рыжая Долька, принадлежит ей, а вторая, Милка — ее подруге. Известно, что Дольке — 5 лет, а белоснежной Милке — около 12.

— Моя Долька еще очень молодая, практически жеребенок, только-только начали заездку. Вторая, Милка, занималась иппотерапией. На ней часто выезжали к ребятишкам в Барышевский детский дом: она очень контактная, помогала людям. Очень важно вернуть их домой, — добавила Татьяна.

По словам девушки, тем кто поможет найти Милку и Дольку, гарантировано вознаграждение — по 10 тысяч рублей за лошадь. Всех, кто видел пропавших животных, Татьяна просит сообщить об этом по телефону — 8-923-247-34-58.

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