Нарушители шумели, угрожали, конфликтовали

Фото предоставлено пресс-службой Агентства Безопасности ГВАРДИЯ.

4 июня в 22.04 экипаж ГБР ГВАРДИИ, получив сигнал тревоги из гастронома, расположенного в Центральном районе, на улице Романова, прибыл к охраняемому объекту. Продавец пожаловалась на компанию пьяных молодых людей, которые беспричинно оскорбляли ее и угрожали расправой. «Гвардейцы» вывели хулиганов из магазина, провели с ними воспитательную беседу, а когда те ушли, проводили напуганную женщину до машины такси.

5 июня в 23.31 в Центральном районе, в ресторане на Красном проспекте, бойцам группы быстрого реагирования, вызванным тревожной кнопкой, удалось убедить компанию нетрезвых мужчин добровольно рассчитаться по счету на сумму 20 000 рублей, оплачивать который изначально они категорически отказывались.

5 июня в 1.50 жительница дома по ул. 9-й Гвардейской Дивизии - пользователь услуги «Безопасный двор» - вызвала группу быстрого реагирования ГВАРДИИ для того, чтобы утихомирить компанию молодых людей, шумно отдыхающих во дворе. «Гвардейцы» объяснили парням, что они мешают жильцам спать, и молодежь покинула двор многоэтажки.

5 июня в 2.22 группа быстрого реагирования ГВАРДИИ по сигналу тревоги прибыла в хостел, находящийся в Ленинском районе, на улице Новогодней: двое пьяных шумели и мешали отдыху других постояльцев. «Гвардейцы» составили с нарушителями ночного покоя профилактическую беседу, после чего те успокоились и легли спать.

6 июня в 19.05 в табачном киоске на улице Б. Богаткова между покупателем и продавцом возник конфликт. Мужчина яростно настаивал на продаже ему сигарет, которых в киоске в данный момент не было в наличии. Продавец, испуганная агрессивным поведением покупателя, нажала кнопку тревожной сигнализации и вызвала ГБР. Оперативно прибывшие «гвардейцы» помогли урегулировать конфликт.