«Лишив «Единую Россию» большинства, мы вернем прежний возраст выхода на пенсию»: об этом на пресс-конференции рассказал депутат Заксобрания Новосибирской области Роман Яковлев

Роман Яковлев. Фото: пресс-служба КПРФ Новосибирск.

В 2018 году в России был принят закон о повышении пенсионного возраста, вызвавший большую волну негатива среди населения.

В это же время в Новосибирской области была создана инициативная группа граждан, выступающая за отмену пенсионной реформы, лидером которой был выбран депутат Законодательного собрания Роман Яковлев (фракция КПРФ).

На прошедшей пресс-конференции он рассказал, что основным требованием общественников было проведение референдума. Активисты прошли все юридические пути, начиная от Облизбиркома и заканчивая Верховным судом. Параллельно борьба за отмену пенсионной реформы велась в общественно-политическом русле, представители КПРФ организовывали многочисленные митинги по всей стране.

- Реформа сплотила представителей всех поколений, а у кандидатов от КПРФ в избирательной программе появился еще один пункт: отмена пенсионной реформы. Я убежден, что в сентябре на выборах в Госдуму мы объединим усилия и нанесем реформе ответный удар, - подчеркнул Роман Яковлев.

Он добавил, что борьба с повышением пенсионного возраста не прекращается с 2018 года, а на сентябрьских выборах в Госдуму состоится развязка финальной схватки между противниками повышения пенсионного возраста и единороссами, воплотившими вредную инициативу в жизнь.

Фото: пресс-служба КПРФ Новосибирск.

С 1 июня этого года депутат Яковлев начал сбор подписей за отмену повышения пенсионного возраста. Он заверил, что после того, как съезд партии поддержит решение областной партийной конференции КПРФ о его выдвижении на выборы, в случае избрания первым его законопроектом станет отмена повышения пенсионного возраста. А собранные подписи станут подтверждением значимости этой инициативы и помогут сплотить сторонников.

Сбор подписей за отмену повышения пенсионного возраста будет вестись разными способами, в том числе на сайте ДепутатЯковлев.рф, путем одиночных пикетов и поквартирного обхода.

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