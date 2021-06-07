В Новосибирске от коронавируса умерли шесть человек за сутки: самому старшему было 83 года

За сутки от коронавируса умерли шесть человек.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В понедельник, 7 июня, стало известно о том, что за последние сутки от коронавируса скончались еще 6 пациентов инфекционного госпиталя. Об этом рассказали в оперштабе правительства Новосибирской области.
— Это мужчины в возрасте 70 лет и женщины в возрасте 62, 68, 72, 74 и 83 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 1 913 человек, — уточнили в оперштабе.
Сейчас в реанимации в тяжелом состоянии находятся 66 человек, девять из них подключены к аппарату ИВЛ. Они не могут самостоятельно дышать.
За сутки инфекцию обнаружили еще у 73 человек, 37 пациентов выписали.
За все время пандемии коронавирусом заболели 43 908 человек, в том числе 2 777 детей, 39 711 пациентов выздоровели.
В Новосибирске продолжает действовать масочный режим. В защитной маске нужно быть в местах массового скопления людей: магазинах, общественном транспорте и так далее. Это требование будет действовать до конца июня.
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