В Новосибирской области почти в 2 раза увеличился объем «президентских» выплат на детей. Фото: Дмитрий Ахмадуллин

В понедельник, 7 июня, стало известно, что в Новосибирской области вырос объем социальных «президентских» выплат. В 2021 году он составил 33,3 млрд рублей. Для сравнения: в 2020 году на реализацию таких мер поддержки выделили 31,5 миллиардов рублей, а в 2019 — 14,8 миллиардов. Об этом рассказал министр труда и соцразвития региона Ярослав Фролов на еженедельном оперативном совещании правительства. Мероприятие провел губернатор области Андрей Травников.

Известно также, что в 2020 году существенно выросло и число получателей выплат. Так, в 2019 году такую поддержку получали 830 тысяч человек, а в 2020 год их количество увеличилось до 958 тысяч; доля граждан, получающих различные меры поддержки, выросла с 29,7% до 34,3%.

Самой востребованной в Новосибирской области стала «президентская» выплата на детей в возрасте от 3 до 7 лет. Такая мера поддержки стала первой, которая предоставляется сибирякам полностью в электронном виде: достаточно лишь полностью заполнить заявление. Подать его можно через «Госуслуги» или центры социальной поддержки населения.

— С 1 апреля 2021 года пособие выплачивают в трех размерах. В стандартном размере — 50%. Семьям, доход которых с учетом 50% не превысил величину прожиточного минимума в Новосибирской области — 75%, а тем, у кого и с учетом 75% доход ниже прожиточного минимума — 100%. (50% — 6354,5 руб., 75% — 9546,75 руб., 100% — 12729,0 руб.) Размер ежемесячной выплаты с 2021 года подлежит ежегодной корректировке на величину роста прожиточного минимума в Новосибирской области и пересчету назначенных гражданам сумм в минувшем году, — пояснили в региональном правительстве.

Известно, что сейчас такая выплата назначена 20 771 семье. В общей сложности с января 2021 года выплатили уже 3,8 миллиардов рублей. Таким образом, общее число тех, кто получает выплаты составляет 97 743 сибиряков с учетом получателей 2020 года.

По информации правительства, указ президента о поддержке семей с детьми на территории региона исполняется в полном объеме, а также в установленные законом сроки.

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