Андрей Травников подвел итоги работы на Петербургском экономическом форуме

Губернатор подвел итог работы на Петербургском экономическом форуме. Фото: правительство НСО

Делегация правительства Новосибирской области завершила свою работу на Петербургском экономическом форуме.

Губернатор Андрей Травников подписал около десяти соглашений о сотрудничестве.

— Инвестиционная активность в Новосибирской области находится на высоком уровне. Ни одна инвестиционная инициатива, ни один значимый инвестпроект у нас не заморожен и сроки не были перенесены, несмотря на сложный год борьбы с пандемией. Подведены предварительные итоги первого квартала этого года. По объему капвложений в основные средства мы идем с хорошим опережением по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — Росстат зафиксировал прирост более 40%. У нас есть все возможности для того, чтобы в этом году вновь поставить рекорд по объему инвестиций в основные средства региона. В течение недели мы вместе с министерством экономического развития подготовим перечень поручений, просьба — активно приступить к реализации наших договоренностей с инвесторами по итогам форума в Санкт-Петербурге, — подчеркнул губернатор.

Напомним, что на форуме Новосибирская область подписала соглашения о сотрудничестве Правительства Новосибирской области со Сбером, с компаниями МТС, 1С, PepsiCo и Coca-Cola, с Российской академией народного хозяйства и государственной службы при Президенте России, с агентством Россотрудничество, с Республикой Северная Осетия-Алания.

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