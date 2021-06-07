Мужчина и женщина погибли на пожаре под Новосибирском. Фото: ГУ МЧС по НСО.

Смертельный пожар произошел в Искитиме Новосибирской области. Там в субботу, 5 июня, вспыхнул частный жилой дом. На месте ЧП работали сотрудники МЧС,

— Вызов на улицу Заводская поступил в 02:08. На момент прибытия пожарных из окон летней кухни шел дым. В задымленном помещении огнеборцы нашли двоих погибших: мужчину и женщину. В течение четырех минут с момента подачи первого ствола удалось ликвидировать открытое горение, — уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

По данным ведомства, огонь повредил диван и домашние вещи. Площадь возгорания составила 5 квадратов. Как предварительно установили дознаватели МЧС, пожар произошел из-за непотушенной сигареты. Причину смерти сибиряков предстоит установить следователям.

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