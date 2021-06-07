Чемпион по плаванию поднял вопрос о развитии гребли в Новосибирской области. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Барнауле подвели итоги Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. На соревнования, которые прошли в Алтайском крае в конце мая, съехались более 300 спортсменов из 300 стран мира. Там разыгрывались медали, а также путевки на олимпиаду в Токио. После мероприятия Игорь Папшев, заведующий межвузовской лаборатории «Безопасная жизнедеятельность на воде», 4-кратный чемпион СССР по плаванию в ластах, предложил провести такие соревнования и в Новосибирской области. Об этом он рассказал изданию «Новая Сибирь».

— Я уверен, что Новосибирская область обладает не меньшим потенциалом в развитии гребного спорта, чем Алтайский край. Конечно, отставание у нас от них очень большое, но есть и свои «козыри». Регион богат водными ресурсами. Так, у нас есть почти готовый канал на Юго-Западном жилмассиве, многочисленные протоки Оби в районе Бугринского моста и в Первомайском районе. Про область и не говорю. Например, в Убинском есть вполне пригодное для гребли озеро прямо недалеко от здания районной администрации. Кроме того, у новосибирских предприятий есть потенциал по развитию производства лодок: свои байдарки и каноэ помогут нам сохранить деньги в областном бюджете. А еще, кто бы что ни говорил, Новосибирск — гораздо более привлекательное место для молодежи, чем Барнаул. Уже сейчас здесь живет достаточно гребцов из других сибирских городов, ближнего зарубежья, — заявил Игорь Папшев.

Он выделил и то, что в Новосибирской области есть возможность проводить учебно-тренировочные сборы, а также создать должный уровень конкуренции.

— Будет выше конкуренция в спорте — будут выше и спортивные результаты. На той волне интереса, которую создал Барнаул, это не так сложно донести и до Москвы, — добавил спортсмен.

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