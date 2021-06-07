Под Новосибирском полицейские поймали студентов, разобравших на металлолом рельсоукладчик. Фото: стоп-кадр.

В Татарске Новосибирской области двое студентов попались на краже оборудования рельсоукладочных машин. Их задержали транспортные полицейские. Подробности о преступлении рассказали в пресс-службе УТ МВД по СФО в понедельник. 7 июня.

— 19-летних парней, студентов местного колледжа, остановили оперативники, когда те катили в сторону пункта приема металла тележку с грузом. Выяснилось, злоумышленники, хотели сдать в металлолом 35-килограмовый ролик, применяемый в оборудовании рельсоукладочных машин. Полицейские установили, ночью студенты пробрались на территорию станции Татарская, сняли с платформы три аналогичные детали и спрятали их. После чего они дождались открытия пункта металлолома и повезли туда похищенные детали. Известно, что своими действиями парни причинили ущерб в размере 20 тысяч рублей, — уточнили в ведомстве.

Полицейские изъяли у воришек похищенное оборудование. В отношении студентов возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Теперь они могут лишиться свободы на срок до 5 лет.

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