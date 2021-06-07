В Новосибирске на жуликов, воровавших металл, рухнули перекрытия в заброшенном здании

Двое мужчин пострадали при обрушении здания: из-под завалов одного из них достали спасатели. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В рабочем поселке Станционно-Ояшинский в Мошковском районе на двоих мужчин обрушилось перекрытие заброшенного здания. Одного из них госпитализировали в больницу. Инцидент произошел 3 июня. Об этом рассказали в ГУ МЧС по Новосибирской области.

— В 16.20 поступило сообщение об обрушении перекрытия в одноэтажном кирпичном здании. Оно было заброшенным. В это время там были двое мужчин 34 и 32 лет. Один из них оказался зажат под завалами. Спасатели извлекли его из-под обломков и передали врачам «скорой помощи», — уточнили в ГУ МЧС по Новосибирской области.

Как стало известно КП-Новосибирск, мужчины пытались достать металл из конструкций здания. По предварительной информации, это и стало причиной обрушения.

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