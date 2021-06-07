Приставы принудительно отправили в больницу сибиряка с заразной болезнью. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Житель Мошковского района, больной туберкулезом, долгое время скрывался от медиков. Врачи обратились в суд, который вынес решение о принудительной госпитализации 45-летнего сибиряка. После чего в дело вмешались судебные приставы. Об этом рассказали в УФССП по Новосибирской области в понедельник, 7 июня.

— Мужчина не проживал по месту регистрации, а от врачей, с которыми общался по телефону, скрывал, где находится. Однако судебные приставы выяснили, все это время заразный сибиряк прятался в квартире у своей приятельницы, — уточнили в пресс-службе ведомства.

После того, как приставы определили местонахождение мужчины, они выехали туда вместе с медиками. Так, больного туберкулезом удалось наконец-то доставить в больницу. Там его принудительно вылечат.

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