«С каждым днем яма все больше»: в Новосибирске во дворе высотки провалился асфальт

Во дворе высотки провалился асфальт. Фото: Кристина Разгоняева

Во дворе дома №19 на улице Саввы Кожевников провалился асфальт. На парковке у дома образовалась глубокая яма.

— С каждым днем все больше. Изначально там был небольшой провал с трещиной, а спустя две недели образовалась глубокая яма. Представители ТСЖ говорят, якобы на ограждение у них денег нет, пока просто воткнули палку, а ремонт начнут только после того, как закончится разрушение, — рассказала КП-Новосибирск Кристина Разгоняева.

Размер провала в дороге растет с каждым днем. Фото: Кристина Разгоняева

Со слов сибирячки это единственная дорога вдоль дома, которой пользуются люди и машины.

— Яма разрушила парковку. Сейчас сыпется уже сам проезд. Если рядом поставить машину, к утру она точно провалится, — рассказала КП-Новосибирск сибирячка.

В яму воткнули палки, чтобы провал был заметен издалека. Фото: Кристина Разгоняева

Жители дома переживают, что если яму в ближайшее время не заделают, то случится беда.

КП-Новосибирск направила запрос в мэрию города.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.