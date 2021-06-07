В Новосибирске без газа остались более 2000 домов.
Фото: Олег ЗОЛОТО
В понедельник, 7 июня, жители Ленинского района Новосибирска остались без газа. В общей сложности его отключили в 2059 домах. Информация об этом опубликована на сайте «Мой Новосибирск».
Известно, газа лишились жители улиц Большая, Чулымская, Штурвальная, Балластная, Клубная, Ягодинская и Полярная. Отключения также произошли на улице Торфяной, Экскаваторной и Дивногорской. Без газа остались жители Балластного, Рионского переулков и Заобской улицы.
Отметим, массовые отключения — плановые: они связаны с ремонтом газопровода. По данным сайта, восстановительные работы завершат вечером понедельника, 7 июня. Так, уже в 20:00 подачу газа в дома новосибирцев возобновят.
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