В Новосибирске без газа остались более 2000 домов. Фото: Олег ЗОЛОТО

В понедельник, 7 июня, жители Ленинского района Новосибирска остались без газа. В общей сложности его отключили в 2059 домах. Информация об этом опубликована на сайте «Мой Новосибирск».

Известно, газа лишились жители улиц Большая, Чулымская, Штурвальная, Балластная, Клубная, Ягодинская и Полярная. Отключения также произошли на улице Торфяной, Экскаваторной и Дивногорской. Без газа остались жители Балластного, Рионского переулков и Заобской улицы.

Отметим, массовые отключения — плановые: они связаны с ремонтом газопровода. По данным сайта, восстановительные работы завершат вечером понедельника, 7 июня. Так, уже в 20:00 подачу газа в дома новосибирцев возобновят.

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