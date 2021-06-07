«Поймать и наказать»: подростки, разорившие клумбы в Новосибирске, попали на видео

Подростки, разорившие клумбы в Новосибирске, попали на видео. Фото: стоп-кадр.

В Затулинском жилмассиве двое подростков испортили несколько клумб: они вырвали из них цветы и разбросали по дороге. А еще хулиганы перевернули контейнер с мусором. Действия маленьких вандалов попали на камеры наружного наблюдения. Ими с КП-Новосибирск поделилась местная жительница.

— Это произошло в ночь со 2 на 3 июня по адресу Зорге 98, Зорге 96, Зорге 94. Жильцы с соседних домов хотели писать заявление участковому, но не знаю пока, чем закончилось, — уточнила сибирячка.

Кадры разгрома появились и в соцсети. По словам очевидцев, юные вандалы перевернули еще несколько мусорных контейнеров на улице Громова. Комментаторов поста возмутило поведение подростков.

— Найти и отправить на принудительные работы! Чтобы ценили труды людей!

— Поймать и наказать, — призвали подписчики паблика «Типичная Затулинка».

Некоторые горожане усомнились в адекватности подростков, отметив, что психически здоровым людям вряд ли придет в голову подобное.

— Считаю, что они неадекватные люди, которых лечить надо и наказывать. В независимости взрослый это или ребенок! — написал комментатор.

Новосибирцы отметили, хулиганов нужно найти и заставить их привести клумбы в порядок.

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