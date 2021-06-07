Новосибирцу грозит шесть лет тюрьмы за то, что нашел карту и рассчитался ей в магазине

Полицейские поймали мужчину, который нашел карты и рассчитался ими в магазине. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Калининском районе Новосибирска полицейские поймали 23-летнего парня, который нашел на улице банковские карты и сходил с ними в магазин. Там он рассчитался ими за покупки. Сибиряк потратил 5 тысяч рублей.

— 3 июня в полицию обратился мужчина, который потерял банковские карты. Пропажу он обнаружил, когда на телефон пришли сообщение о снятии денег. Установлен подозреваемый в преступлении. Мужчина ранее судим не был. Картами он рассчитывался в нескольких магазинах, — уточнили ГУ МВД по Новосибирской области.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Санкция статьи предусматривает наказание до шести лет лишения свободы.

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