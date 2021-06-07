«Я не могла в зеркало на себя смотреть»: у сибирячки перекосило лицо после посещения косметолога

У сибирячки перекосило лицо после посещения косметолога. Фото: "Фламп".

После похода к косметологу в салон красоты на улице Серафимовича у жительницы Новосибирска перекосило лицо. Возмущенная сибирячка написала об инциденте на сайте «Фламп» в воскресенье, 6 июня.

— В Инстаграм увидела акцию — дешевая лазерная эпиляция и ботокс по акции. Было очень заманчиво сделать все сразу и недорого, и я записалась к специалисту. О чем очень сильно потом пожалела! Мастер, который делал эпиляцию и специалист, ставивший ботокс, оказался одним и тем же человеком. Это сразу вызвало недоумение у меня. Эпиляцию делала очень быстро и безумно больно, очень небрежно. Минуты по 2 на зону, хотя в других клиниках делают намного аккуратнее. Затем пришел черед ботокса. На просьбу показать флакон с препаратом косметолог предложила просто ничего не ставить. Не понимаю, почему для нее оказалось проблемой то, что является нормой для всех клиник? Поставила препарат криво, не знаю, как так можно было сделать, ранее такого никогда не было. Искривило мне лицо. Две недели слез, я не могла смотреть в зеркало на себя, это было ужасно — одна бровь выше другой на целый сантиметр! — поделилась женщина.

По словам сибирячки, после случившегося с ней связался директор салона и предложил исправить проблему силами другого косметолога. Женщина отметила, что пришла туда спустя две недели повторно. В тот день ей ввели еще несколько единиц ботокса, однако ситуация практически не изменилась.

— Я честно подождала еще две недели, но чуда не произошло — бровь чуть опустилась, но выраженная кривизна не ушла, — добавила жительница Новосибирска.

В итоге ей пришлось обращаться к специалисту в другом салоне, и конечно, снова платить деньги, чтобы исправить асимметрию лица.

— Больше месяца слез, нервов, ругани, переживаний и еще своих денег мне стоило посещение этого «салона». Никому не рекомендую эту организацию, особенно косметологические процедуры! Лучше заплатить чуть больше денег и найти нормального специалиста, чем иметь такой горький опыт, как у меня, — посоветовала сибирячка.

Комментаторы поста сочли глупым делать такие процедуры по акции у непроверенного специалиста. Сибиряки уверены, экономить на косметологах — недопустимо.

— Без акций лицо страшно доверять кому попало, а вы…

— Женщина — безрассудно смелый человек! — отметили новосибирцы.

По словам юриста Марины Пьянковой, сибирячка вправе требовать возмещения вреда после такой услуги. Для этого необходимо написать претензию на имя руководителя салона. Если там ситуацию не урегулируют, нужно обращаться в суд. Кроме того, можно написать жалобу в Роспотребнадзор, а также Росздравнадзор.

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