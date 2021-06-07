Пробки в Новосибирске на утро 7 июня 2021 года: затор на улице Котовского

Рассказываем про пробки в Новосибирске на утро 7 июня 2021. Фото: Влад КОМЯКОВ

Пробки в Новосибирске на утро 7 июня 2021 года: затор образовался на улице Котовского. Также сложно проехать по улицам Станиславского и Ватутина. Об этом сообщает «2ГИС».

В пробках стоят водители на улице Широкой, площади Труда и площади Райсовета. Затруднено движение по Титова, Троллейной и Немировича-Данченко. Заторы образовались на улицах Блюхера, Горской и площади Лыщинского.

На правобережье города пробка сковала улицу Большевистскую: здесь сложно проехать в сторону Речного вокзала. Затруднено движение по улицам Кирова, Добролюбова, Никитина и Бориса Богаткова. Кроме того, сложно проехать по улицам Военная и Орджоникидзе.

По данным «2ГИС», уровень пробок в Новосибирске на утро понедельника, 7 июня, составил 5 баллов.

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