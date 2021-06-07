Погода в Новосибирске на 7 июня 2021 года: в городе будет жарко, но ветрено

Рассказываем, какой будет погода в Новосибирске на 7 июня 2021 года. Фото: Алексей КРЕМНЁВ

Погода в Новосибирске на 7 июня 2021 года будет жаркой. При этом будет дуть сильный ветер. Такая информация опубликована на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.

— Днем воздух прогреется до+23…+28 градусов. При этом будет дуть юго-западный ветер с порывами 3-8, местами до 13 метров в секунду. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью похолодает до +10…+15 градусов, — говорится в сообщении синоптиков.

По данным сайта Яндекс погода, днем воздух прогреется до +27 градусов. Будет ясно и без осадков. Порывы западного ветра достигнут 4,9 метров в секунду. Атмосферное давление составит 747 миллиметров ртутного столба.

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