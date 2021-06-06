Новосибирца, незаконно устраивавшего свидания в небе, суд заставил вернуть деньги клиентам

Суд вынес рещение в пользу клиентов фирмы. Фото: Влад КОМЯКОВ

Заельцовский районный суд поставил точку в деле новосибирского предпринимателя, незаконно устраивавшего свидания и экскурсии в небе над Новосибирском. Претензии у правоохранителей были весьма конкретные: как сообщает издание «Новая Сибирь», полеты осуществлялись без соответствующих лицензии, никаких данных о том, в каком состоянии был самолет, тоже не было. За это компанию оштрафовали на 100 тысяч рублей.

Но это еще не все. Был случай, когда пилот передал штурвал девушке-клиенту, хотя не имел на это право. При этом в кабине находился еще и фотограф. Суд постановил вернуть девушке 8,8 тысяч рублей - именно столько стоила услуга. А также выплатить фотографу 3 тысячи рублей в качестве компенсации морального вреда - ведь пилот рисковал жизнью двух человек.

Еще была история: клиента посадили на самолет через месяц после того, как закончился срок технического освидетельствования борта. Сибиряку вернули 11,7 тысяч рублей за опасный полет.

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