Прокуратура проведет проверку после того, как сорвалась люлька с рабочими, пилившими деревья

Прокуратура проверит, почему сорвалась люлька и погиб человек. Фото: прокуратура Новосибирской области.

Проокуратура Коченевского района проведет проверку после гибели рабочего, пилившего деревья. Напомним, 5 июня двое сибиряков, используя автовышку со стрелой, пилили деревья. Когда оборвалась люлька, 24-летний парень умер, его напарник оказался в больнице с тяжелыми травмами.

- Известно, что мужчины выполняли заказ на спиливание деревьев по субподряду. Для этого местная администрация заключила контракт с фирмой, а эта компания – с потерпевшими, - пояснили в прокуратуре Новосибирской области. - Прокуратура проверит соблюдение законодательства о контрактной системе при заключении договора на выполнение работ для муниципальных нужд, а так же соблюдение законодательства о технике безопасности.

Кроме того, свою проверку проведет и Следственный комитет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Под Новосибирском упала люлька с рабочими, пилившими деревья: один человек погиб

Об этом КП-Новосибирск рассказали местные жители (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.