Прокуратура проведет проверку после того, как сорвалась люлька с рабочими, пилившими деревья

Прокуратура проверит, почему сорвалась люлька и погиб человек. Фото: прокуратура Новосибирской области.
Проокуратура Коченевского района проведет проверку после гибели рабочего, пилившего деревья. Напомним, 5 июня двое сибиряков, используя автовышку со стрелой, пилили деревья. Когда оборвалась люлька, 24-летний парень умер, его напарник оказался в больнице с тяжелыми травмами.
- Известно, что мужчины выполняли заказ на спиливание деревьев по субподряду. Для этого местная администрация заключила контракт с фирмой, а эта компания – с потерпевшими, - пояснили в прокуратуре Новосибирской области. - Прокуратура проверит соблюдение законодательства о контрактной системе при заключении договора на выполнение работ для муниципальных нужд, а так же соблюдение законодательства о технике безопасности.
Кроме того, свою проверку проведет и Следственный комитет.
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