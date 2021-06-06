В Новосибирске на улице Пермской загорелась квартира

Дымом заволокло всю территорию рядом с домом Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

В воскресенье, 6 июня, помощь пожарных понадобилась в Ленинском районе Новосибирска: там загорелась квартира в доме №57 по улице Пермской. Об этом очевидцы рассказали на странице новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» и выложили видео.

В кадре видно, что дымом заволокло всю территорию рядом с домом:

- Клубы дыма с лоджии, расположенной на 3-м этаже многоквартирного дома. На месте работают пожарные, - коротко сообщили в новосибирской службе эвакуации «АСТ-54».

Пострадал ли кто-то время пожара, на данный момент неизвестно. Как и то, что стало причиной возгорания: это предстоит выяснить сотрудникам МЧС.

КП-Новосибирск следит за развитием событий.

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