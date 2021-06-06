Под Новосибирском мужчина заперся в машине и устроил пожар, чтобы авто не эвакуировали полицейские

Полиция проводит проверку. Фото: Виктория МИНАЕВА

Вызов об аварии в поселке Тулинский Новосибирского района поступил в дежурную часть в 15.40: там у дома № 9 по улице Центральной столкунулись «Toyota» и «Pontiaс».

- Оказалось, что женщина, которая находилась за рулем «Toyota», была пьяна: это подтвердило медосвидетельствование, - пояснили в ГУ МВД по Новосибирской области

Полицейские составили на сибирячку протокол по ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ («Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами») и вызвали эвакуатор, чтобы машину увезли на штрафстоянку.

Когда эвакуатор приехал, пьяный пассажир, который был вместе с женщиной-водителем, закрылся в машине. А потом разлил бензин по салону и стал угрожать поджечь машину. Полицейские сразу же вызвали пожарных, и не зря: пламя действительно вспыхнуло.

- Пожарные в течение нескольких секунд потушили огонь, пассажира достали из машины, надели на него наручники и передали медикам. Потом его отвези в Областную клиническую больницу.

Полиция проводит проверку, после которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

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