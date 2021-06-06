В Новосибирске от коронавируса умер 81-летний пенсионер

Врачи делают все возможное, чтобы победить болезнь. Фото: Мария ЛЕНЦ

Плохие новости сообщил оперативный штаб Новосибирской области: за минувшие сутки четыре пенсионера умерли от короновируса.

- Врачи не смогли спасти пожилых мужчин в возрасте 74 лет, 77 лет, 81 года и 78-летнюю женщину, - пояснили в ведомстве. - Всего с начала пандемии в регионе от коронавируса умерли 1907 человек.

Сейчас медики борются за жизнь 63 человек, которые находятся в реанимации: семеро из них не могут дышать самостоятельно и подключены к аппаратам ИВЛ.

Всего с начала пандемии коронавирусом в Новосибирской области заболели 43835 человек, в том числе 2768 детей. За прошедший день диагноз подтвердился у 87 человек (среди них - 12 детей).

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