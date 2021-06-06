В Новосибирске внедорожник на скорости протаранил иномарку

Машина влетела в другую на всей скорости. Фото: скриншот из видео

В воскресенье, 6 июня, в Центральном районе произошло ДТП. Две иномарки врезались друг в друга на Ипподромском шоссе. Видео с места происшествия появилось в социальных сетях.

— На улице Ипподромской при движении в сторону Фрунзе внедорожник «Инфинити» сзади врезался в минивэн «Honda Stepwgn». Информации о пострадавших не поступало, — сообщают подписчики группы Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».

На кадрах видно, что иномарки полностью разбит перед, а у второй машины отлетел бампер.

Напомним, что недавно иномарка сбила 13-летнюю девочку с велосипедом на пешеходном переходе. Ребенка доставили в больницу с переломом и ушибом.

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