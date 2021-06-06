Солнечное затмение в Новосибирске 10 июня 2021 года: астроном рассказал, что увидят сибиряки

Новосибирцы смогут увидеть солнечное затмение. Фото: Роман ЗЛОБИН

Солнечное затмение в Новосибирске 10 июня 2021 года по другому еще называют кольцеобразным. Об этом КП-Новосибирск рассказал Олег Кашин, сотрудник новосибирского планетария.

— Новосибирцы смогут увидеть только частный вариант этого затмения. Вместо кольца будет видно, как луна перекрывает диск солнца. Начало затмения в городе будет в 18 часов 6 минут, — рассказал КП-Новосибирск Олег Кашин.

Увидеть солнечное затмение можно будет с помощью пленки или закопченного стекла. Луна закроет 34% солнца. Наблюдать это явление можно будет из любой точки города.

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