Погода в Новосибирске на 6 июня 2021 года: в город вернется тепло

В Новосибирск вернется тепло. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Погода в Новосибирске на 6 июня 2021 года будет теплой. Воздух прогреется до +23 градусов. Об этом рассказали в Западно-Сибирском гидрометцентре.

— В Новосибирске ветер северо-западный будет 4-9 метров в секунду. Днем будет облачно, преимущественно без осадков. Местами по области воздух прогреется до +26 градусов. Порывы ветра могут достигать до 16 метров в секунду. День будет сопровождаться переменной облачностью, преимущественно без осадков, по северо-востоку местами кратковременные дожди, грозы. Утром в отдельных районах туманы, — сообщили в Западно-Сибирском гидрометцентре.

По данным сайта «Яндекс. Погода» днем столбики термометра поднимется до +24 градусов. Будет облачно с прояснениями.

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