Под Новосибирском упала люлька с рабочими, пилившими деревья: один человек погиб

Подь Новосибирском упала люлька с рабочими, спилившими тополя. Фото: предоставлено читателем

В селе Новокремлевское Коченевского района произошла трагедия. Со слова очевидцев, 5 июня в обед во время подрезки тополей оборвалась люлька с рабочими. Погиб 27-летний парень, еще один рабочий, которому 24 года, находится в тяжелом состоянии.

— Пилили тополя, не выдержала стрела с люлькой, переломилась пополам, — рассказал КП-Новосибирск местный житель. — Сегодня был сильный ветер, а парней все равно отправили наверх.

Со слов жителей, погибший парень проживал в Новосибирске.

КП-Новосибирск выясняет подробности.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.