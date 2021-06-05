В Новосибирске от коронавируса умерла 95-летняя женщина

В Новосибирске от коронавируса умерли 4 человека за сутки. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В субботу, 5 июня, стало известно о том, что за последние сутки еще четыре человека умерли от коронавируса. Об этом рассказали в оперштабе правительства региона.

— Это двое мужчин в возрасте 60 лет и женщины в возрасте 80 лет, 95 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 1 903 человека, — уточнили в оперштабе.

Сейчас в тяжелом состоянии в реанимацию госпитализировали 65 человек, их них 8 пациентов подключили к аппарату ИВЛ. Они не могут самостоятельно дышать.

За последние сутки инфекцию обнаружили еще у 92 человек, при этом 77 пациентов выписали.

За все время пандемии коронавирусом заболели 43 749 человек, в том числе 2 756 детей, выздоровели 39 642 пациента.

В Новосибирской области продлили масочный режим. В маске нужно быть во всех местах массового скопления людей. Пожилым людям рекомендовано находиться на самоизоляции.

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