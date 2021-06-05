Умер Вячеслав Журавлев — экс-депутат Законодательного Собрания Новосибирской области

В Новосибирске умер бывший депутат Заксобрания Вячеслав Журавлев. Фото: zsnso.ru

В субботу, 5 июня, стало известно о том, что умер бывший депутат Законодательного Собрания Новосибирской области Вячеслав Журавлев. Он умер ночью.

Он три раза избирался в областной парламент. Кроме того, Вячеслав Васильевич более 20 лет возглавлял Совет ветеранов Новосибирской области. До 1991 года он служил в Вооруженных силах СССР.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть принес слова соболезнования родным и близким Вячеслава Журавлева.

— Не стало нашего товарища Вячеслава Васильевича Журавлева. Он был настоящим сибиряком, доброжелательным и крайне ответственным человеком, высоких моральных качеств, любящим мужем, отцом и дедушкой. Это тяжелая утрата не только для родных и близких, коллег и соратников, но и для всего города. Я скорблю вместе с вами! — поделился Анатолий Локоть.

Известно, что Вячеслав Журавлев родился 18 мая 1940 года в селе Одесское Омской области. В 1960 году закончил Омское танковое техническое училище. С 1957 года служил в Вооруженных силах СССР. Он дослужился до звания полковника, был среди тех, кто ликвидировал последствия страшной катастрофы — аварии на Чернобыльской АЭС. Награжден Орденом Красной Звезды

В 2020 году не стал выдвигаться кандидатом в депутаты, сославшись на возраст.

КП-Новосибирск приносит соболезнования родным и близким Вячеслава Журавлева.

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