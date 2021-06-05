«Ее сейчас не ценят, пусть хоть польза будет»: сибирячка продает девственность за 200000 долларов

Сибирячка продает девственность на сайте знакомств. Фото: first-night.com

Жительница Новосибирска продает девственность за 200000 долларов. Свою анкету она опубликовал на одном из сайтов знакомств.

Известно, что девушке 21 год. А еще она обладает пышными формами. В анкете сибирячка указала, что объем ее груди — 100 сантиметров, талия — 75 сантиметров и бедра — 100 сантиметров.

— К своим годам поняла, что целомудрие и порядочность, увы, не ценятся, а иногда даже пугают молодых людей. Поэтому я хочу получить от девственности какую-то пользу, — объяснила свой поступок девушка.

Как оказалось у девушки есть одно условие. Перед тем, как все случится, она хочет пообщаться и узнать лучше своего будущего партнера. Со слов, сибирячки, так она будет чувствовать себя комфортнее.

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