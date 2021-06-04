Гуляем по центру Новосибирска: журналистам рассказали, как менялся Красный проспект

Красный проспект в Новосибирске — важная часть истории города. Фото: «Ведомости Законодательного Собрания Новосибирской области»

Красный проспект в Новосибирске — важная часть истории города. Журналисты издания «Ведомости Законодательного Собрания Новосибирской области» прошлись от площади Будагова до площади Ленина и узнали, как менялась главная улица столицы Сибири.

Известно, что просеку под будущий проспект прорубили в далеком 1896 году после закладки железнодорожного моста Транссиба. Тогда его назвали также как и поселок — Николаевским. А в Красный переименовали в 1920 году. Согласно плану, составленному межевщиком Кузнецовым, ширина проспекта равнялась 54 метрам. Его идеальная линия, стремящаяся на север на виртуальных картах, по сей день вызывает восхищение.

На месте, где сейчас возвышается «Мегас», когда-то была первая базарная площадь. Неподалеку мрачное здание долгостроя — автовокзала. Есть вероятность, что брошенное здание получит вторую жизнь. Это станет возможно благодаря федеральной программе по преобразованию недостроенных объектов.

В начале парадной части проспекта расположен Собор Александра Невского. Примечательно, что храм — одно из первых каменных зданий города. Собор возвели как памятник устроителю Великого Сибирского пути императору Александру III. Пожертвование на строительство храма делала царская семья. Также известно, что в 1930 собор хотели взорвать. Необычная история случилась в 1971 году: когда прокладывали инженерные пути под тротуаром, нашли ранее утерянную могилу Николая Тихомирова, инженера-путейца, который возглавлял строительство храма. Найденные останки захоронили на Заельцовском кладбище, а у собора установили памятный камень.

Здание на Красном проспекте, 18, где сейчас находится резиденция губернатора области, когда-то строилось для крайисполкома. Известно, что это единственное из административных зданий Новосибирска, внесенное практически во все публикации по истории советской архитектуры. Только вот ели рядом с правительством никак не приживаются. Возможно, им не хватает пространства.

А на бульваре Красного проспекта деревья тоже имеют унылый вид: они страдают от загазованности, а еще закрывают некоторые дома-памятники. Зеленые насаждения давно планируют обновить, но пока этого так и не произошло.

К чемпионатам мира по волейболу и хоккею, которые пройдут в 2022 и 2023 годах должны привести в порядок и один из символов Новосибирска — Дом с часами. В целом на Красном проспекте очень много памятных объектов и все они должны достойно выглядеть.

— В последние годы на Красном стало меньше рекламы, ее сняли с домов-памятников, еще бы сделать единообразными вывески и убрать киоски от фасадов — отметил Александр Кошелев, замдиректора Музея Новосибирска, эксперт Минкультуры России, в прошлом руководитель Управления по госохране объектов культурного наследия НСО.

Еще один знаковый объект проспекта — Дом Ленина. После того как вождь умер, здесь возвели здание, где словно продолжилась его творческая мысль. В 1935-м в нем появился ТЮЗ, а уже в 1940-х годах здание переделали, и оно утратило сходство с мавзолеем. Сегодня здесь находится Камерный зал филармонии. Здесь, в тихом дворике, скоро начнется ежегодный open-air.

По мнению журналистов, Красному проспекту не хватает современной архитектуры. Новые объекты должны отражать динамичный характер города, а также гармонично влиться в историю главной улицы.

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