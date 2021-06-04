В Новосибирске водитель «ВАЗа» погиб при столкновении с «Тойотой». Фото: ГИБДД по НСО.

В пятницу, 4 июня, в Советском районе Новосибирска произошло жуткое ДТП. Там, на дамбе ГЭС, столкнулись два автомобиля: «ВАЗ-2106» и кроссовер «Тойота Рав4». Авария стала фатальной для водителя «шестерки». Подробности рассказали в региональной ГИБДД.

— В 22 часа 20 минут водитель 1978 года рождения за рулем «Тойота Рав4», следовал по дамбе ГЭС, со стороны улицы Русская, в сторону улицы Софийская и в пути следования столкнулся с автомобилем «ВАЗ-2106», под управлением водителя 1971 года рождения, который двигался во встречном направлении, — уточнили в ведомстве.

В результате столкновения 50-летний водитель «шестерки» получил травмы, несовместимые с жизнью.

Сейчас на месте смертельного ДТП работают сотрудники ГИБДД. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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