Мужчину зажало в салоне при столкновении двух иномарок под Новосибирском

Водителя зажало в салоне при столкновении двух иномарок под Новосибирском. Фото: ГУ МЧС по НСО.
В пятницу, 4 июня, в Бердске произошло крупное ДТП. Там, на улице Ленина, столкнулись две иномарки. Известно, водитель «Тойоты», не справившись с управлением, вылетел на встречную полосу и столкнулся с «Хондой». В результате ЧП водителя «Тойоты» зажало в салоне.
— На месте ДТП работали сотрудники пожарно-спасательной части Бердска, а также спасатели Бердского ПСО. Они осуществляли деблокировку пострадавшего, — рассказал КП-Новосибирск руководитель пресс-службы МЧС по Новосибирской области Павел Винаков.
Спасатели достали водителя и передали его бригаде «скорой». Мужчину с различными травмами доставили в больницу.
Обстоятельства крупной аварии предстоит установить сотрудникам ГИБДД. Информация о ДТП уточняется.
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