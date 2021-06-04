Мужчину зажало в салоне при столкновении двух иномарок под Новосибирском

Водителя зажало в салоне при столкновении двух иномарок под Новосибирском. Фото: ГУ МЧС по НСО.

В пятницу, 4 июня, в Бердске произошло крупное ДТП. Там, на улице Ленина, столкнулись две иномарки. Известно, водитель «Тойоты», не справившись с управлением, вылетел на встречную полосу и столкнулся с «Хондой». В результате ЧП водителя «Тойоты» зажало в салоне.

— На месте ДТП работали сотрудники пожарно-спасательной части Бердска, а также спасатели Бердского ПСО. Они осуществляли деблокировку пострадавшего, — рассказал КП-Новосибирск руководитель пресс-службы МЧС по Новосибирской области Павел Винаков.

Спасатели достали водителя и передали его бригаде «скорой». Мужчину с различными травмами доставили в больницу.

Обстоятельства крупной аварии предстоит установить сотрудникам ГИБДД. Информация о ДТП уточняется.

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