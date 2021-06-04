В новосибирском СНТ загорелся грузовик: пожар попал на видео

В новосибирском СНТ загорелся грузовик. Фото: стоп-кадр.

В пятницу, 4 июня, в новосибирском СНТ «Строитель» вспыхнул грузовик. Очевидец снял пожар на видео и опубликовал его в соцсети.

— Водитель занимался отгрузкой, а когда закончил и завел машину, случилось возгорание, вероятно, произошло короткое замыкание — начался пожар. Минут за 15 выгорел, — рассказал КП-Новосибирск автор видеозаписи Алексей Михайлов.

На видео, опубликованном в соцсети видно, что пламя полностью охватило грузовик. Очевидцы боялись взрыва и держались на расстоянии.

— Водителя жалко, — написали подписчики паблика «Подслушано Первомайка».

К счастью, в результате инцидента, никто не пострадал. Об этом КП-Новосибирск рассказали в ГУ МЧС по Новосибирской области. Водитель большегруза все это время находился на месте ЧП. Ему ничего не оставалось делать, как наблюдать за крупным пожаром.

— Вызов поступил 10 часов 20 минут. Локализовать пожар удалось в 10:36 минут, ликвидация открытого горения — 16:38, полная ликвидация — 10:52 минуты. Горел автомобиль марки «Хово». Огонь повредил моторный отсек, кузов, площадь возгорания составила 6 квадратных метров, — уточнили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

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