В Новосибирске эвакуировали детскую больницу на Красном проспекте: рассказываем, что произошло

В Новосибирске эвакуировали детскую больницу на Красном проспекте. Фото: стоп-кадр.

В пятницу, 4 июня, в Новосибирске экстренно эвакуировали пациентов и сотрудников Городской детской клинической больницы на Красном проспекте. К зданию оперативно прибыли пожарные расчеты и другие экстренные службы. О том, что произошло в медучреждении, рассказали в ГУ МЧС по Новосибирской области.

— В 19:13 минут поступило сообщение о том, что в детской больнице сработала пожарная сигнализация. Сотрудники МЧС, прибывшие на место, в ходе разведки установили, что на втором этаже здания случилось короткое замыкание светильника без последующего горения. Присутствовало небольшое задымление, — рассказал пресс-секретарь ГУ МЧС России по Новосибирской области Павел Винаков.

Последствия ЧП оперативно устранили. Как сообщили в соцсетях очевидцы, медперсонал боролся с возгоранием при помощи огнетушителей до прибытия пожарных.

В настоящий момент пациенты вернулись в палаты, а сотрудники больницы продолжили работу в штатном режиме. Жизни и здоровью людей ничего не угрожает.

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