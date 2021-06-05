Погода в Новосибирске на 5 июня 2021 года: тепло не собирается возвращаться в регион

В городе будет сильный ветер и ожидаются кратковременные дожди.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Погода в Новосибирске на 5 июня 2021 года не смотря высокую температуру будет пасмурной и дождливой. Днем столбики термометров покажут +16...+18 градусов.
— К вечеру похолодает до +9...+11 градусов. Ветер подует северо-западный со скоростью от 8 до 13 метров в секунду. Ожидаются кратковременные дожди, — обещают метеорологи «Западно-Сибирского УГМС» — В области порывы ветра будут достигать до 18 метров в секунду. А температура воздуха днем будет +3...+8 градусов.
По данным сайта «Яндекс. Погода» днем столбики термометров поднимутся до +13...+16 градусов. Ближе к ночи температура опустится до +10...+12 градусов. Ветер будет дуть северо-западный со скоростью до 6 метров в секунду. Атмосферное давление составит 744-751 миллиметр ртутного столба.
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