График отключения горячей воды в Новосибирске в июле 2021 года: список улиц, сроки работ

Горячей воды не будет до конца июля. Фото: Дмитрий СМИРНОВ

Коммунальщики обнародовали график отключения горячей воды в Новосибирске в июле 2021 года. Будут проводиться испытания теплосетей, так что сибирякам придется обходиться без кипятка.

- Все работы должны завершиться до 20 июля, - пояснили в СГК.

В этот под отключение попадут дома, находящиеся сразу в трех зонах: зоне ТЭЦ-2, зоне ТЭЦ-4, зоне ТЭЦ-5. Публикуем список улиц, график отключения горячей воды и сроки работ.

КОНКРЕТНО

Где не будет тепленькой?

С 5 июля по 16 июля — зона ТЭЦ-5:

— в Октябрьском районе: Куприна, Есенина, Кошурникова, Журавлева, Федосева, Гаранина, Воинская, Артиллерийская, Пролетарская, Карла Либкнехта, Красноармейская, Далидовича, Короленко, Лескова, Белинского, Тургенева, Чехова, Толстого, Ленинградская, Московская, Алтайская, Лобова, Дунайская, Панфиловцев, Красносельская, Крамского, 1-й, 2-й пер. Панфиловцев, Пешеходная, Радиотехническая, Узловая, Псковская, Лежена, Стофато, Добролюбова, Б.Богаткова (от Кошурникова до Кирова), Гурьевская, Восход (от Кирова до Короленко).

— в Центральном районе: Депутатская, Щетинкина, М.Горького, Чаплыгина, Октябрьская, Коммунистическая (от Каменской до Военной); Семьи Шамшиных, Каменская (от Орджоникидзе до Ипподромской).

С 5 по 15 июля — зона ТЭЦ-2 (Ленинский вывод):

— улицы Планировочная, Котовского (от ул. Пермитина до ул. Станиславского), Горская, Ватутина, Горский жилмассив, улица Стартовая, Космическая, Пермитина, Выставочная, Блюхера, К. Маркса, Геодезическая, Новогодняя, Н.-Данченко (от пл. Лыщинского до ул. Ватутина) в Ленинском и Кировском районах.

С 12 по 20 июля — зона ТЭЦ-4:

— улицы Объединения, Окружная, Дунаевского, Учительская.

С 28 июля по 4 августа — зона ТЭЦ-2:

— улицы Планировочная, Котовского, Горская и на спуске к пляжу у Октябрьского моста в Ленинском районе.

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