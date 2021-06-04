Андрей Травников сообщил об увеличении темпа и объема строительства школ по модели ГЧП в Новосибирской области

Губернатор Андрей Травников участвует в сессии Петербургского экономического форума, на которой обсуждают развитие сферы российского образования. Фото: предоставлено правительством НСО.

Губернатор Андрей Травников участвует в сессии Петербургского экономического форума, на которой обсуждают развитие сферы российского образования. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Новосибирской области.

В преддверии мероприятия глава региона встретился с министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым. По словам Кравцова, в Новосибирской области нацпроект «Образование» реализуется в срок. Так, в ближайшее время в регионе построят шесть школ по новой программе государственно-частного партнерства. Кравцов отметил, что регион может рассчитывать на поддержку властей.

Известно, реализацию нового проекта в области контролирует и региональное правительство. Общая проектная мощность новых школ составит 5775 мест. Их введут в эксплуатацию в 2022 году.

— Встреча с министром — это сверка часов по исполнению задач, которые стоят перед системой образования Новосибирской области, в первую очередь, в части реализации национального проекта «Образование». Это и подготовка педагогических кадров, и повышение качества обучения, и устранение дефицита мест в школах. Мы используем все возможности, принимаем участие во всех программах для того, чтобы строить школы. Мы участвуем в первом этапе нового проекта и увеличим строительство школ по концессионной ГЧП-модели. Заявили шесть школ — и все шесть объектов прошли предварительный отбор. Сейчас стартует этап активной реализации строительства, со стороны министерства Просвещения России нами получена поддержка. Запускается конкурс на второй и третий этапы программы, на 2022-2024 годы, мы будем готовить материалы на эти этапы, — подчеркнул губернатор Андрей Травников.

Как уточнили в правительстве Новосибирской области, в регионе нужно построить еще минимум 15 школ, чтобы обеспечить не менее 15 тысяч учебных мест. Реализовать такие планы необходимо до конца 2024 года.

— За последние три года, с учетом роста рождаемости в предыдущий период, более чем на 10% (на 31718 человек) выросло число учеников новосибирских школ. Всего в текущем учебном году обучалось 345167 человек. К 2025 году ожидается новое 10-процентное увеличение численности детей школьного возраста — до 376 тысяч человек, — уточнили в правительстве Новосибирской области.

За последние три года в области построили 16 образовательных учреждений, благодаря чему в регионе появилось 12 418 учебных мест. Кроме того, за счет перепрофилирования помещений в действующих школах удалось создать 3 521 место.

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