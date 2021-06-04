Итог мая: 89 пресеченных правонарушений

Фото предоставлено Агенством Безопасности ГВАРДИЯ.

В мае экипажи ГБР осуществили 1367 выездов. Наибольшая их часть - 1011 - реагирование на срабатывание охранной сигнализации, 282 раза «гвардейцы» выезжали, получив сигнал тревожных кнопок, 68 - пожарной сигнализации, 6 раз за месяц тревога была передана по телефону.

Как и в апреле, самым распространенным правонарушением месяца стало хулиганство - 164 случая, 54 раза группы быстрого реагирования выезжали для предотвращения хищений. Дважды за месяц «гвардейцам» удалось предотвратить возникновение или распространение пожара.

За отчетный месяц сотрудниками Агентства Безопасности ГВАРДИЯ было пресечено 89 правонарушений, задержаны 36 лиц, их совершивших, 6 из которых оказались несовершеннолетними. 27 раз за месяц осуществлялось взаимодействие с правоохранительными органами.